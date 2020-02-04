"الأرصاد" تنبّه و"المدني" تحذّر .. أمطار رعدية على مكة والباحة تستمر لـ 6 مساءً

بدأت صباحاً مصحوبة بنشاط رياح سطحية مثيرة للأتربة تؤدي الى تدنٍّ في الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة برياح نشطة سطحية.

وشمل التنبيه الذي بدأ في الساعة 9:00 صباحاً ويستمر إلى السادسة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والمخواة وقلوة وغامد الزناد والعقيق والمراكز التابعة لها.

وأهاب "مدني الباحة" بجميع المواطنين والمقيمين، أهمية اخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعياً إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل محافظات: الطائف، والجموم، وأضم، وميسان، والقنفذة، والعرضيات، والليث، وبحرة، وميسان, مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً -بمشيئة الله-.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.