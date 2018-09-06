القيادة تعزي إمبراطور اليابان في ضحايا الإعصار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: " علمنا بنبأ الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك جلالتكم والشعب الياباني الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه".

ولجلالتكم تحياتنا وتقديرنا.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لجلالة الإمبراطور اكيهيتو إمبراطور اليابان، إثر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان وما أسفر عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد : "بلغني خبر الإعصار الذي اجتاح غرب اليابان ، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ، وأعرب لجلالتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

ولجلالتكم تحياتي وتقديري.

