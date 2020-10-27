مصر تسجّل 167 إصابة جديدة بـ"كورونا" و12 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 106707 والوفيات 6211 شخصًا

سجّلت مصر 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و12 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 106707 إصابات.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية، الدكتور خالد مجاهد، في بيان له أمس الاثنين أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 98981 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6211 حالة وفاة.