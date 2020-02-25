اقتراب الغبار من الرياض ومحافظات القويعية وحريملاء والمزاحمية

"الحصيني" دعا الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ

نبّه‫ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"‫حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة ‫الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.

ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.

غبار عاصفة رملية الرياض

45

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 06:18 PM

"الحصيني" دعا الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ

اقتراب الغبار من الرياض ومحافظات القويعية وحريملاء والمزاحمية

فهد العتيبي

الرياض

3 12,519

نبّه‫ الباحث في الطقس والمناخ، عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، من اقتراب الغبار من محافظات "القويعية" و"‫حريملاء" ثم "المزاحمية"، متوقعًا أن يصل العاصمة ‫الرياض بعد صلاة مغرب اليوم الثلاثاء، وهو من متوسط إلى كثيف.

ودعا "الحصيني" كل الأُسر لغلق الأبواب والنوافذ، ومن لديه مناسبة لأخذ الحيطة بشأن ذلك، متوقعًا أن يؤثر الغبار على جنوب الرياض، رماح، ثم الصمان، فالشرقية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

غبار عاصفة رملية الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020