أخضر الصالات يعاود تدريباته بعد ودية قيرغيزستان

استعدادًا لكأس آسيا المؤهل لكأس العالم 2020

عاود المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، اليوم الخميس، تدريباته بمعسكره المقام بالدمام بعد المباراة الودية التي لعبها أمس أمام منتخب قيرغيزستان والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، ضمن استعداداته لكأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2020.

وأدى الأخضر تدريباته في صالة قاعدة الملك عبدالعزيز في الظهران، بقيادة المدرب الإسباني لويس فونسيكا الذي أخضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لتمارين استرجاعية، فيما خضع باقي اللاعبين لتمارين ترفيهية.