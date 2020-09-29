المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بدر ووادي الفرع وينبع

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 09:09 AM

"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بدر ووادي الفرع وينبع

المدينة المنورة.. رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر حتى 6 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (بدر، ووادي الفرع، وينبع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

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