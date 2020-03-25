عبر جسر تلفزيوني.. قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا ينضمّون لاجتماع قمة العشرين

إلى جانب ممثّلين عن 9 منظمات دولية

كشف منظمو قمة مجموعة العشرين الافتراضية، اليوم الأربعاء؛ أن قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب ممثلين عن 9 منظمات دولية؛ سينضمّون لاجتماع المجموعة عبر جسر تلفزيوني.

وجاء في البيان الصحفي لمنظمي القمة: "سينضم إلى أعضاء مجموعة العشرين قادة من الدول المدعوّة: إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، بالإضافة إلى المنظمات الدولية - الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية".

وأضاف البيان أن المنظمات الإقليمية سيمثلها في القمة فيتنام، ورئيس رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وجنوب إفريقيا، ورئيس الاتحاد الأفريقي، والإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس التعاون الخليجي العربي، ورواندا، ورئيس الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

وتعمل السعودية على عقد قمة استثنائية "افتراضية" (عبر جسر تلفزيوني) لقادة مجموعة العشرين التي تترأسها حالياً، في 26 مارس الجاري؛ وذلك للاتفاق على سياسات تخفّف من آثار انتشار فيروس "كورونا" المستجد إنسانيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، طبقًا لـ"ارتي" الروسية.