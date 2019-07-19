لأطفال "داون".. "بجيلة" ينفذ برنامج "التعليم بالترفيه"

برنامج اجتماعي متنوع اشتمل على العديد من الفقرات

أقام فريق بجيلة التطوعي برنامج "التعليم بالترفيه" الذي يستهدف فئة أطفال متلازمة الداون وأهاليهم، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي يقيمها فريق بجيلة التطوعي التابع لملتقى بني مالك الرياض.

وأقيم البرنامج برعاية مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية د.يوسف السيالي وبالتعاون مع فريق مؤسسة التربية النموذجي التطوعي ومركز التأهيل الشامل للذكور بالدرعية.

وجاء تنفيذالبرنامج في القاعة الكبرى لمجمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدرعية، حيث شارك أكثر من 30 مشاركًا من فئة متلازمة الداون البعض من الفروع الإيوائية والبعض خارج الفروع، وذلك بحضور نخبة من رواد العمل الاجتماعي الأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود والشيخ عبدالعزيز الحسين والدكتور عبدالرحمن الشتوي والإعلامي عبيد البرغش ورائد بن محمد المالكي والدكتور عبدالله الجحلان وغيرهم.

وتحدث مؤسس وقائد فريق بجيلة التطوعي رائد بن يوسف المالكي عن نشأة فريق بجيلة ومواكبة الفريق مع رؤية المملكة وإنجازات الفريق.

وفي كلمة توعوية لأهالي متلازمة الداون، استعرض حميد بن أحمد المالكي حقوق هذه الفئة والخدمات المقدمة لهم في المملكة.

وتم تقديم فقرة تعليمية ترفيهية للمتخصص في التربية الخاصة أ.سلطان بن سعد المالكي، قبل فقرة مسابقات حركية للمتخصص تركي بن محمد المالكي.

وأقى الأمين العام لملتقى بني مالك عبدالله بن مساعد المالكي رسائل توعوية لأهالي الفئة المستهدفة.

وكرّم راعي الحفل د.عبدالوهاب المرشودي مساعد مدير عام فرع الوزارة للتنمية الاجتماعية، المشاركين ومؤسسة ترليم للوسائل التعليمية لمشاركتهم في البرنامج.