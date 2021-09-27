"مرور مكة": يقف على مخالفة دوران بطريق المعيصم باتجاه الشرائع

بعد توثيق "سبق" لما يشكّله من خطر

علمت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت، مساء أمس، على موقع يشكل خطراً على مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، وذلك تجاوباً مع "سبق" بعد توثيقها للموقع، وما يشكله من خطر؛ بسبب مخالفة الدوران للدخول إلى أحد الأحياء في المخطط.

"سبق" وثقت جانباً من ذلك الدوران، وما يشكله من خطر؛ بسبب اعتراض المركبات القادمة من طريق جبل النور باتجاه الشرائع، وقيام بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الحي الواقع بعد كوبري المعيصم، وذلك من خلال الانعطاف يميناً وعكس الطريق، مما يتسبب باعتراضهم للمركبات القادمة من الدائري الرابع باتجاه الشرائع.

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27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443 04:56 PM

بعد توثيق "سبق" لما يشكّله من خطر

"مرور مكة": يقف على مخالفة دوران بطريق المعيصم باتجاه الشرائع

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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علمت "سبق" أن إدارة مرور العاصمة المقدسة وقفت، مساء أمس، على موقع يشكل خطراً على مرتادي طريق الشرائع باتجاه السيل، وذلك تجاوباً مع "سبق" بعد توثيقها للموقع، وما يشكله من خطر؛ بسبب مخالفة الدوران للدخول إلى أحد الأحياء في المخطط.

"سبق" وثقت جانباً من ذلك الدوران، وما يشكله من خطر؛ بسبب اعتراض المركبات القادمة من طريق جبل النور باتجاه الشرائع، وقيام بعض قائدي المركبات بالدخول إلى الحي الواقع بعد كوبري المعيصم، وذلك من خلال الانعطاف يميناً وعكس الطريق، مما يتسبب باعتراضهم للمركبات القادمة من الدائري الرابع باتجاه الشرائع.

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