تنبيه متقدم لحالة أمطار بجازان.. تساقط للبرد وجريان للسيول

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

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29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 11:47 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه متقدم لحالة أمطار بجازان.. تساقط للبرد وجريان للسيول

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة).

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة السابعة مساءً بمشيئة الله.

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