ضَبْط شخص بحوزته سلاح رشاش وألف حبة كبتاجون مخدِّر بخميس مشيط

دوريات الأمن أطاحت به وتم تسليمه والمضبوطات لـ"مكافحة المخدرات"

أطاحت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط بشخص في وسط المحافظة؛ بحوزته سلاح رشاش وأعيرة نارية، وعدد كبير من الحبوب المخدرة "الكبتاجون"، وقطعة حشيش، ومبلغ مالي.

وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أنه بإشراف ومتابعة من قِبل قائد دوريات خميس مشيط، ألقت دوريات المهام بخميس مشيط القبض على شخص؛ بحوزته رشاش، وسبع وعشرون طلقة نارية، وكذلك أكثر من ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة، ومبلغ مالي تجاوز عشرة آلاف ريال.

وأضافت المصادر: تم تسليم الشخص والمضبوطات لمكافحة المخدرات لإكمال اللازم.