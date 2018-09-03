ولادة المدينة تزف البشرى بأول حالة ولادة لتوأم في حج 1439هـ

أنجبت بعد عقم لمدة 9 سنوات طفلاً وطفلة اسمتهما "حرم وهزاز"

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة حالة ولادة توأم حيث أنجبت حاجة باكستانية بعد عقم لمدة تسع سنوات طفلاً وطفلة اسمتهما "حرم وهزاز".


وبعد عقم ثانوي لمدة تسع سنوات اكتملت فرحة حاجّة باكستانية بعد أداء فريضة الحج بولادة توأم بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية قيصرية لها أسفرت عن ولادة طفل وطفلة بصحةٍ جيدة ولله الحمد اسمتهما "حرم وهزاز".


وقد شاركت إدارة المستشفى والطاقم الطبي فرحة والدي الطفلين بالتبريكات وتقديم الهدايا لها متمنين لها ولطفليهما دوام الصحة والعافية.


يأتي ذلك ضمن باكورة من الأعمال والخدمات الطبية التي تقوم بها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في جميع مستشفياتها ومراكزها لخدمة ضيوف الرحمن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في بلد الحرمين الشريفين.

موسم الحج 1439هـ الحج 1439هـ الحج

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03 سبتمبر 2018 - 23 ذو الحجة 1439 08:49 PM

أنجبت بعد عقم لمدة 9 سنوات طفلاً وطفلة اسمتهما "حرم وهزاز"

ولادة المدينة تزف البشرى بأول حالة ولادة لتوأم في حج 1439هـ

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة حالة ولادة توأم حيث أنجبت حاجة باكستانية بعد عقم لمدة تسع سنوات طفلاً وطفلة اسمتهما "حرم وهزاز".


وبعد عقم ثانوي لمدة تسع سنوات اكتملت فرحة حاجّة باكستانية بعد أداء فريضة الحج بولادة توأم بمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال، حيث قام الفريق الطبي بإجراء عملية قيصرية لها أسفرت عن ولادة طفل وطفلة بصحةٍ جيدة ولله الحمد اسمتهما "حرم وهزاز".


وقد شاركت إدارة المستشفى والطاقم الطبي فرحة والدي الطفلين بالتبريكات وتقديم الهدايا لها متمنين لها ولطفليهما دوام الصحة والعافية.


يأتي ذلك ضمن باكورة من الأعمال والخدمات الطبية التي تقوم بها وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية في جميع مستشفياتها ومراكزها لخدمة ضيوف الرحمن وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في بلد الحرمين الشريفين.

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