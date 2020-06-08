تونس: لا إصابات جديدة بـ"كورونا"

2 حالة تماثلت للشفاء من المرض

أفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يستقر إجمالي الإصابات بفيروس كورونا عند 1087 إصابة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 982 حالة، فيما استقرت الوَفَيَات عند 49 وفاة.