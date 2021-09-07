"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه

قالت: لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .


وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 02:19 PM

قالت: لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة

"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .


وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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