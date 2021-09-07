"التجارة" تستدعي 162 مجفف ملابس وهذا نوعه

قالت: لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة "التجارة" عن استدعاء 162 مجفف ملابس من نوع "NIKAI" .



وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء لعدم مطابقتها للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.



ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة لسحب المجفف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.