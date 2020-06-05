بالصور .. التزام بالإجراءات الوقائية خلال صلاة الجمعة في 246 مسجداً بالقنفذة

مسافات بين المصلين والخطبة مع الصلاة في أقل من 15 دقيقة

شهدت جوامع ومساجد محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، حضوراً للمصلين لأداء صلاة الجمعة لهذا اليوم، مع الأخذ بالإجراءات والاحترازات الوقائية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19) التي أوصت بها الجهات ذات الاختصاص، وأكدت على العمل بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

والتقطت كاميرا "سبق" وجود مسافات بين المصلين أثناء خطبة الجمعة وسط حضور من المواطنين فيما ارتدى البعض الكمامات.

وحرصت إدارة المساجد على التوجيه لمسؤولي نظافة المساجد بالتعقيم والتنظيف للمسجد من الداخل بالمطهرات والمنظفات المطلوبة في مثل تلك الحالات، ونشر التوعية بين رواد المسجد باستخدام المعقمات والحرص على غسل اليدين باستمرار، كما تم إغلاق دورات مياه المسجد على مدار اليوم.

الجدير بالذكر أن هناك وعياً وحرصاً كبيراً بين المصلين للوقاية من كورونا بين جموع المصلين، وتم كذلك تخفيف صلاة الجمعة بحيث لم تتجاوز الخطبة والصلاة مدة 15 دقيقة حتى لا يخاطر بصحة المصلين، مع تكثيف إجراءات التطهير والنظافة والتهوية في المساجد.

من جانبه أوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة القنفذة الحسن السيد، لـ"سبق" أن "منسوبي الجوامع والمساجد بالقنفذة حريصون على تفعيل التعاميم والإجراءات الاحترازية الوقائية، المبلغة لهم من فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة".

واختتم السيد حديثه بالدعاء لحكومة هذا البلد العظيم التي جعلت حفظ المواطن والمقيم مقدماً على كل المصالح، وموجهاً شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي سخرت كل الإمكانات في سبيل تمكين المصلين من أداء الصلوات بالجوامع والمساجد مع الأخذ بكافة التدابير والتعليمات التي أوصت بها جهات الاختصاص..

يُذكر أن عدد الجوامع التي شهدت صلاة الجمعة اليوم بالمحافظة 246 مسجداً، منها 170 جامعاً رسمياً والمؤقتة أكثر من 76 مسجداً، والمتطوعون 304، كما شاركت 3 من جمعيات الصحة بالمحافظة وبمشاركة عدد من الأطباء، فيما كان عدد الفرق التطوعية 13 فريقاً، حيث تم توزيع أكثر من 3500 كمامة بين جموع المصلين، بالإضافة لتوزيع 838 معقماً، مع مساندة سبع جهات حكومية في تطبيق تلك الإجراءات والاحترازات.