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تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى ظهر الجمعة

"الأرصاد" ينبه 9 مناطق : أمطار وسحب رعدية وضباب مع تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وعسير والرياض والشرقية والشمالية وجازان وتبوك والجوف والباحة.



وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة الرياض أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البجادية والدوادمي والسليل ووادي الدواسر، فيما تشهد المنطقة أمطارًا وضبابًا تشمل الحريق والخرج والدلم والعاصمة الرياض والعويقلية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم وشقراء، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة.



ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا وضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والجبيل والخبر والدمام والظهران والعديد وخريص وسلوى والقطيف والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها والربوعة الحرجة والنماص وأحد رفيدة وتثليث وتنومة وظهران الجنوب وخميس مشيط والمجاردة وبلقرن ورجال ألمع ومحايل وبيشة وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد البرك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.



وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة والشفا والطائف والعرضيات والهدا ومسيان حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد القنفذة سحبًا رعدية ورياحًا نشطة حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.



ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سحبًا رعدية ورياحًا نشطة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة، وتشهد أمطارًا خفيفة وضبابًا تشمل الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب حتى الثامنة صباحًا.



وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة وسحبًا رعدية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة حقل وضباء ومقنا ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الجمعة.



ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الباحة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.



وتشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.