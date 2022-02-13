"حمد الله" ينفي حديث مدرب منتخب المغرب ويؤكد : سأعود دون شروط

علق مهاجم فريق الاتحاد الكروي الأول المغربي عبد الرزاق حمدالله، على تصريحات البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي بعد إقصاء أسود الأطلس من ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكتب حمدالله عبر حسابه على "إنستغرام": "من آخر ندوة صحفية أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه دار اتصال بيني وبينه أو ما بين أحد طاقمه وبيني، وذكر أيضًا أنني أشترط أن ألعب أساسيًا أو عدم تلبية دعوة المنتخب، وهذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتًا وهو غير صحيح أبدًا".

وتابع : "أكد لم يكن هناك أي اتصال أو كلام بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب".

وأضاف : "أخيرًا أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات".

وعاد المهاجم المغربي برسالة جديدة بعد ساعات أكد خلالها أن آخر اتصال بينه وبين مصطفى حجي المدرب المساعد لمنتخب المغرب كان عام 2019 مبينًا أنه كان في إطار شخصي.

وكتب تغريدة أخرى قال فيها : "توضيح آخر حتى لا يتم تأويل كلامي، آخر اتصال كان بيني وبين السيد مصطفى حجي كان في سنة 2019، كان الاتصال في إطار شخصي، ليقدم لي بعض النصائح الفنية، مشكور عليها، ويفسر بها عدم استدعائي للمنتخب آنذاك، وليس لاستدعائي".

وأضاف نجم اتحاد جدة "أما بخصوص أنني استقبلت منه أو من المدرب أو من المنتخب دعوة ورفضتها، أو أنني طلبت ضمانات للعب أساسيًا، كما جاء على لسان المدرب، فهذا أمر عارٍ من الصحة".

واختتم حمد الله، "ختامًا، أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في جميع الاستحقاقات، وأنا لن أتردد أبدًا وبلا شرط في تلبية الدعوة للمساهمة في إسعاد الشعب المغربي، لأن ذلك واجب وشرف لأي لاعب".

وكان خليلوزيتش عقد مؤتمرًا صحفيًا في الثالث من فبراير الجاري على هامش خروج "أسود الأطلس" من بطولة أمم إفريقيا 2021 أجاب خلاله عن أسئلة تتعلق بمدى إمكانية عودة حمدالله إلى صفوف المنتخب المغربي.



وقال المدرب البوسني: ليس هناك مكان لحمدالله في المنتخب الحالي، تحدثت معه في فترة سابقة وطلب مني أن أضمن له مكانة أساسية في التشكيلة، وهذا أمر مرفوض ولن أقبله، فنحن نعطي كل لاعب فرصة لإثبات مكانته في القائمة وليس من المنطقي أن يطلب لاعب مهما كان اسمه أو النادي الذي ينشط به أن يطلب مثل هذا الطلب.





