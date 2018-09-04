مواطن بيشة مات ولم تمت أحلامه للحصول على منحته التي سُحبت منه قبل 11 عامًا

بعد وقوع حادث أودى بحياته على طريق الخميس أثناء توجهه لمراجعة أمانة عسير

توفي مواطن من أهالي محافظة بيشة على طريق بيشة- الخميس يوم الجمعة الماضي، أثناء ذهابه لمراجعة بلدية عسير لمنحة أرض كان ينتظرها منذ أحد عشر عامًا، سحبتها بلدية بيشة بحجة ازدواجية الأرض، حيث مات ولم تمت أحلامه لبناء منزل يؤوي أبناءه، بعيدًا عن الإيجار في ظل ظروفه الصعبة.

جاء ذلك، بعد أن نشرت "سبق" قبل شهرين معاناته بعنوان "على الرغم من صدور حكم.. مواطن ببيشة ينتظر 11 عامًا لتعويضه عن منحة مسحوبة"، اتهم البلدية بمماطلته في تعويضه، على الرغم من صدور حكم قبل أربع سنوات من ديوان المظالم بتعويضه عن المنحة التي سحبت منه.

حيث أكد شقيق المواطن عبدالله عامر مشاري وفاة شقيقه على طريق بيشة - الخميس أثناء ذهابه لمراجعة منحته في أمانة عسير، الذي كان ينتظرها بفارغ الصبر لبناء منزل له بعد مراجعات عديدة لأمانة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض وبلدية بيشة.

وكان المواطن المتوفى قد ذكر في تصريح له لـ"سبق"، أنه قدم إلى بلدية بيشة للحصول على منحة أرض سكنية عام ١٤١٤هـ وفي عام ١٤٢٨هـ مُنحت له أرض عن طريق القرعة ثم سحبت بحجة ازدواجية الأرض، وأخبرتني بأنه يتم تعويضك بأخرى ولم يتم تعويضي مما اضطرني إلى التقديم إلى ديوان المظالم بعد أن استنفدت جميع المحاولات مع بلدية بيشة وأمانة عسير بحكم مرجعية بلدية بيشة لأمانة عسير وقد تضررت من كثرة المراجعات والمحاولات ولم تنجح، علمًا بأنني أسكن في سكن بالإيجار وظروفي المادية صعبة حيث إن دخلي الشهري ضعيف وأنا صاحب أسرة ومسؤوليات كبيرة.

وتابع: تقدمت إلى ديوان المظالم وصدر حكم ديوان المظالم بمنحي قطعة أرض تعويضًا عن القطعة التي سُحبت مني وتم تعويضي بقطعة أرض برقم ٦١٩ قبل أربع سنوات من الآن ولم يتم تمكيني منها ولم تُسلم لي حتى تاريخه، ثم صدر لي أمر سامٍ بإلزام بلدية بيشة بمنحي قطعة أرض بدلاً عن منحتي السابقة ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وكان مدير العلاقات العامة في بلدية بيشة عامر عبدالله حبيان قد أوضح حينها أن البلدية سبق أن رفعت لأمانة عسير بطلب التخصيص وتعويض المواطن بالقطعة 619 وتم الرد من قِبل الأمانة بتعويضه حسب الأنظمة والتعليمات عن طريق القرعة العلنية، والبلدية تعمل على إنهاء إجراءات تسليمه وغيره من المواطنين في أقرب عملية توزيع.