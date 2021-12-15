"الفهيد" يثمن ما توليه القيادة الرشيدة من دعم واهتمام للتدريب التقني والمهني

افتتح "ملتقى التوظيف" وهنأ منسوبي المؤسسة بتحقيق المركز التاسع عالمياً

ثمَّن محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان ـ يحفظهما الله ـ من دعم واهتمام للتدريب التقني والمهني الأمر الذي انعكس على حضور المؤسسة محلياً ودولياً، واضطلاع المؤسسة بدورها تجاه مضاعفة تأهيل وتدريب شباب الوطن وتمكينهم من خلال المهارات المهنية وتوجيههم لسوق العمل.

وأشار إلى أن المؤسسة تواصل العمل من خلال خطتها الإستراتيجية على تحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية وصولاً إلى منظومة تدريبية شاملة لمقابلة حجم الطلب على الأيدي المهنية السعودية وتعزيز جودة التدريب والرفع من مستوى الشراكات الإستراتيجية لدعم وتعزيز جهود التوطين انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 ورهانها المستمر على الشباب السعودي الواعد.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم فعاليات ملتقى التوظيف التقني 2021 بمنطقة مكة المكرمة والذي تستضيفه الكلية التقنية بجدة على مدى يومي الأربعاء والخميس ويستهدف فتح المجال لخريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني والتعرف على متطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية بمشاركة أكثر من 42 جهة تمثل القطاع الخاص والحكومي .

وهنأ "الفهيد" في تصريح له بهذه المناسبة عموم منسوبي المؤسسة بإنجاز التدريب التقني السعودي مؤخراً حيث حقق المركز التاسع عالمياً من بين 154 دولة مشاركة في مؤشر المعرفة العالمي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث احتل المركز الـ (9) عالمياً للعام الحالي 2021 بعد أن كانت تحتل المركز الـ12 في عام 2020، والمركز الـ86 في عام 2019، والمركز الـ117 في عام 2018 .

كما أشاد "الفهيد" بجهود الكلية التقنية بجدة لتنظيم مثل هذا المعرض الوظيفي الذي شهد مشاركة كبيرة من جهات التوظيف، ويأتي عقب فترة شهدت مزيداً من الإجراءات الاحترازية والتدريب عن بعد، بالإضافة إلى مواكبته رؤى برنامج تنمية القدرات البشرية أحد البرامج المستحدثة لرؤية المملكة الذي أعلن عنه سمو ولي العهد سعياً لتطوير قدرات أبناء وبنات الوطن لمواجهة متطلبات مستقبل سوق العمل ،مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أهمية جهود التوطين التي تؤكد المؤسسة حيالها على ضرورة تحقيق شراكات التوظيف ومبادرة "فرصة لكل خريج" والتي تستهدف أبناء وبنات الوطن.

وفي سياق الفعاليات، كرم الفهيد عدداً من المسئولين والعمداء المنتهية تكاليفهم، كما افتتح معرض الجهات الوظيفية المشاركة في فعاليات ملتقى التوظيف التقني والتي شهدت تسجيل 7764 من طالبي العمل منهم 5911 متقدماً، و1853 متقدمة، كما ساهمت ورش العمل المصاحبة في تطوير 599 خريجاً وخريجة بمجالات صناعة الأفكار الابتكارية، وريادة الأعمال ومهارات الاتصال الفعال، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.