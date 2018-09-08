الملحقية الثقافية السعودية بالقاهرة تزور مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

للتعرف على إمكاناتها التعليمية والعلمية والبرامج والمناهج الدراسية المقدمة

في إطار التعاون المشترك بين الملحقية الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والجامعات المصرية والمراكز العلمية والتقنية، زار المختصون بالملحقية الثقافية وفي مقدمتهم مدير الإشراف الدراسي سامي السيف، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

استقبل الزائرين رئيسُ مجلس إدارة المدينة الأستاذ الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، في حضور رؤساء المراكز البحثية.

وتأتي هذه الزيارة للتعرف على إمكانات المدينة التعليمية والعلمية والبرامج والمناهج الدراسية التي تقدمها.

واستمع الزائرون لعرض تفصيلي عن طبيعة المدينة والبرامج التي تقدمها للباحثين، وأنظمة القبول وطبيعة الأبحاث والأنشطة العلمية وخطط المدينة المستقبلية للتوسع والشراكات الدولية للمدينة مع الجهات المختلفة.

وقاموا بجولة ميدانية داخل أروقة المدينة شملت المعاهد والمراكز الخاصة بالتميز لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي، وكذلك مركز علوم الجينوم، ومعهد البنك الأهلي المصري لعلوم النانو والمعلومات، ومركز تكنولوجيا النانو، ومركز علم المواد، ومعهد التصوير والمرئيات.

وفي ختام الزيارة، أعرب الجميع عن سعادتهم بوجودهم في مثل هذا الصرح العلمي الكبير في مصر، والذي يعد من أبرز المدن التعليمية والتي تتميز بالتكنولوجيا الحديثة في التعليم والأبحاث المختلفة، مؤكدين أن مدينة زويل ليست إضافة للتعليم المصري فحسب، بل إضافة للتعليم في العالم العربي؛ لما تمتلكه من إمكانيات تضاهي إمكانيات الجامعات العالمية، وتبادل الجميع الدروع والهدايا التذكارية متمنين أن يكون هناك تعاون مشترك بين الملحقية والمدينة بما يخدم الطلبة والباحثين السعوديين.