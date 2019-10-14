"أرامكو" توقع اتفاقية و 9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية.. تعرّف عليها

أثناء زيارة الرئيس بوتين للمملكة

برعاية وحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وضيفه الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تمت اليوم الاثنين مراسم توقيع اتفاقية تأكيدية بين كلّ من أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة "روس نانو" للدخول في صفقة شراء أسهم للاستحواذ على حصة "روس نانو" والمقدرة بنسبة 30.76% في شركة نوفوميت للبترول والتطوير الهندسي – وهي شركة روسية رائدة في تصنيع المضخات الكهربائية الغاطسة ذات التقنية العالية. ومن المرجّح إغلاق الصفقة مطلع العام المقبل، رهنًا بالموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق.

وثمّن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، التطور الذي تشهده علاقة أرامكو السعودية الإستراتيجية مع الشركات الروسية، وذلك خلال حضوره أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي والتي جرت في وقت سابق اليوم في الرياض على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.

وبهذه المناسبة، قال المهندس الناصر: "نتطلع لأن تكون مذكرات التفاهم واتفاقية الاستحواذ على أسهم شركة نوفوميت، التي تم توقيعها، بمثابة نقطة انطلاق مهمة للاستثمارات المستقبلية في كلّ من المملكة وروسيا في مجال الطاقة، وذلك بتعاون كلّ من أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي. هذا التعاون الذي نطلِق عليه منصة الاستثمار المشترك في مجال الطاقة يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في قطاع الطاقة والصناعات والخدمات الهندسية المرتبطة بها. ومن المعروف أن قطاع الطاقة يشكل نقاط قوة وميزة تنافسية في كلّ من المملكة وروسيا، كما يشكل فرصًا رحبة للتكامل والنمو. ومن جانبنا، فإننا نتطلع إلى تعزيز مصالحنا الاستثمارية المتبادلة مع الشركات الروسية من خلال هذا التعاون المشترك".

وقد أبرمت أرامكو السعودية أيضًا 9 مذكرات تفاهم مع شركات روسية كبرى في إطار إستراتيجية قطاع التنقيب والإنتاج بالشركة، وشمل ذلك الشركات التالية:

غازبروم نيفت

مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة التقنية لتطبيقات النفط الخام، وتحديد مجالات الدراسات الفنية المتبادلة التي تهم كلا الشركتين.

أنجارا للخدمات

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة أنجارا للخدمات الكيميائية وخدمات التنظيف الخاصة بمصافي أرامكو السعودية ومواقع الإنتاج.

تشيلبايب

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وتشيلبايب لتوطين إنتاج الصمامات الكروية في المملكة من خلال مشروع مشترك مع شريك محلّي.

جالين

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وشركة جالين لتوطين صناعة حديد التسليح من الألياف الزجاجية.

إنتيجرا

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية وإنتيجرا لإنشاء مرفق تصنيع لمحركات الحفر في قاع البئر، وأدوات الحفر، ومجموعة تثبيت مثاقب الحفر.

إن. كي. تي

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و(NKT) لحماية خطوط الكابلات المغمورة.

تكنوفيك

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و(Technovek) للمعدات وقطع غيار معدات فوهة البئر.

تي. إم. كي. "ب.آي. أو"

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و"PAO" TMK لتصنيع أنابيب الحفر والتغليف.

إنتراتول

مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و (Intratool) لتوطين صناعة وصلات اللحام على خطوط الأنابيب المتدفقة، ووصلات عزل وإيقاف خط الأنابيب، والإصلاح.