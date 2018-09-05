القبض على ٧ متهمين في جرائم سطو وسرقة معدات صناعية بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على ٧ متهمين في جرائم سطو وسرقة معدات صناعية بالرياض.

تفصيلاً؛ صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن القبض على (٧) متهمين «خمسة منهم وافدون» بارتكاب جرائم سطو بأسلحة بيضاء وسرقة معدات صناعية، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهم في التالي:

أولاً: ارتكاب ثلاثة متهمين، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، جرائم سطو باقتحام منازل ومحال تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبسماع أقوالهم أقرّوا بارتكاب (٧) حوادث، تركز معظمها في حي منفوحة - وسط العاصمة الرياض.

ثانياً: قيام أربعة متهمين، راوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، بسرقة عدد (٤٨) قالباً حديدياً معدة لتصنيع المنتجات البلاستيكية بأشكال وأحجام معينة، تقدر قيمتها السوقية بمليون وستمائة ألف ريال، من مصنع حديد بحي السلي، وبسماع أقوالهم أقرّوا بارتكاب الجريمة وتقاسم المسروقات بينهم، وضُبط بحوزتهم (١٩) قالباً من القوالب المسروقة.

وتم توقيف المتهمين وإحالة قضاياهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.