شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.