شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أمن الحدود شرطة الرياض

0

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 05:34 PM

اتخذت الإجراءات النظامية.. وأحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 3 مخالفين لنظام أمن الحدود

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 429

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن شرطة المنطقة قبضت على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية التشادية، ارتكبوا حوادث سلب مندوبي تطبيقات النقل والتوصيل تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال المتحدث: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمن الحدود شرطة الرياض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022