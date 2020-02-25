تعليق الدراسة غداً في محافظتي حوطة بني تميم والحريق

حرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس

أكدت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق تعليق الدراسة غداً الأربعاء في كافة مدارس المحافظتين.

وقالت إدارة التعليم في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر": "نظراً للآثار الحالية الجوية والغبار المتراكم في الفصول ومقاعد الدراسة، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا ومنسوبي المدارس، فقد رأت لجنة الأمن والسلامة ضرورة تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ٢ / ٧ /١٤٤١هـ في مدارس محافظتي حوطة بني تميم و‫الحريق".



