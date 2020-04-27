"تخصصي الدمام" ينجح في إجراء زراعة كبد لمواطن "خمسيني"

في عملية تعد الأولى من نوعها منذ ظهور "كورونا"

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام في إجراء أول عملية زراعة كبد منذ ظهور فيروس "كورونا" لمواطن في العقد الخامس من عمره وحالته الصحية مستقرة ولله الحمد.

وأكد المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام شريف عدنان عمر أن مركز زراعة الأعضاء في المستشفى قرر إجراء العملية الجراحية للمواطن بعد تطابق الأنسجة مع ابنه المتبرع، حيث تم استدعاؤهما من مدينة جدة (مقر سكنهما) لإجراء العملية التي أجريت بنجاح، والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة الشرقية منذ ظهور جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والذي تطلب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة؛ لضمان نجاح العملية التي استغرقت 10 ساعات مساء الخميس الماضي.

وأوضح مدير مركز زراعة الأعضاء واستشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء الدكتور محمد سعد القحطاني أن المركز استأنف عمليات الزراعة للحالات المستعجلة التي لا يمكن تأجيلها، حيث كان المواطن البالغ من العمر 52 عاماً يعاني من قصور عضوي كبدي وورم سرطاني، حيث تم تسهيل حضور المريض وابنه المتبرع البالغ من العمر 24 عاماً إلى الدمام.

وأضاف الدكتور "القحطاني" أنه بعد التأكد من سلامتهما بفحص "كورونا" تم تنويم المريض وابنه وإجراء عملية استئصال الفص الأيمن من المتبرع وعملية زراعته لوالده المريض، وتمت بنجاح، وقد تم فصل جهاز التنفس الصناعي في غرفة العمليات بعد انتهاء العملية مباشرة مع إبقاء المريض في قسم العناية المركزة لمدة 48 ساعة تحت الملاحظة وحالتهما مستقرة.