من خارج الأسوار.. "السجون" تعقد دورة لـ9 نزلاء بجامعة الطائف

تحت عنوان "تطوير الذات والتعامل مع الضغوطات"

عقدت الإدارة العامة للسجون بالطائف، بمقر جامعة الطائف دورة تدريبية تستهدف النزلاء بعنوان "تطوير الذات والتعامل مع الضغوطات".

وتأتي الدورة التي تعد الأولى انطلاقاً من مبدأ تفعيل الشراكة الموقعة مع جامعة الطائف، التي تقام خارج أسوار السجن لـ9 نزلاء كمرحلة أولى.

وخلال الدورة حث مدير الإدارة العامة لسجن الطائف العقيد ماجد الثبيتي في كلمته النزلاء على المواظبة والانضباط، عاداً خروجهم لهذه الدورة خارج السجن مكافأة لهم على اجتيازهم لأغلب برامج التأهيل والإصلاح.

وقدّمت إدارة الجامعة شكرها للإدارة العامة لسجن الطائف، على ما توليه من اهتمام للنزلاء من خلال إعداد البرامج التثقيفية حتى يعودوا إلى مجتمعهم أعضاء فاعلين.

من جانبهم أبدى النزلاء عن سعادتهم بهذه الدورة كونهم بين أروقة الجامعة، متطلعين إلى استفادتهم من الخبرات الأكاديمية من خلال تقديم البرامج للنزلاء التي تكسبهم مهارات تأهلهم للانخراط في سوق العمل بعد الإفراج عنهم.