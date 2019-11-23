





1

على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين في مدينة ناغويا اليابانية

وزير الخارجية يلتقي ممثلة الشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مدينة ناغويا اليابانية، اليوم؛ الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير خارجية مملكة هولندا ستيف بلوك، وذلك على هامش اجتماع وزراء مجموعة العشرين.



وشهد اللقاءان مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وهولندا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.



وحضر اللقاءين: سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.