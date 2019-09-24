المرور يطيح بالمفحط في الدوار خلال احتفالات اليوم الوطني

أعلن مرور منطقة الرياض عن القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بأحد الدوارات، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأكد أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت الجهات الأمنية قد نجحت بضبط عدد من الشبان الذين استغلوا احتفالات اليوم الوطني لممارسة المخالفات.