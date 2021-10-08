خلال يوم واحد.. الإمارات تسجّل 136 إصابة جديدة بكورونا وحالتَي وفاة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتَي وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 737509 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2111 وفاة، مشيرة إلى تسجيل 204 حالات تعافٍ؛ ليصل إجمالي المتعافين إلى 730734 حالة.