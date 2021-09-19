عقب إقالة مينزيس" .. شرفي "هلالي" الأبرز لقيادة "النصر"

كشفت تقارير نقلتها قناة أبوظبي الرياضية أن المدرب الروماني أولاريو كوزمين هو الأقرب لتولي الإدارة الفنية لفريق النصر الكروي الأول.

والمدرب كوزمين هو عضو شرفي هلالي، حيث سبق له قيادة الهلال والمنتخب السعودي كما له تجارب عدة في الدوري الإماراتي والقطري.

وبحسب تقارير إعلامية فإن كوزمين اشترط الحصول على ما يقرب من 22 مليون ريال كراتب سنوي للإشراف على الفريق.

وقررت إدارة نادي النصر في وقت سابق اليوم إقالة المدرب البرازيلي مانو مينزيس على خلفية تردي الأداء الفني والنتائج للفريق.