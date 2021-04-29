تركي بن محمد بن فهد يصل الدوحة في زيارة رسمية

كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر

وصل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، اليوم، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.



وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة في دولة قطر بالإنابة علي بن سعد القحطاني.