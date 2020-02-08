4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.

الأرصاد أدنى درجات حرارة

2

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441 11:49 AM

وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"

4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 1,653

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

الأرصاد أدنى درجات حرارة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020