4 "مئوية" .. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.
وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.الأرصاد أدنى درجات حرارة
وفق المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع لـ "الأرصاد"
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجّلت أدنى درجات حرارة اليوم السبت بالمملكة، هي: "القريات وطريف وتبوك وعرعر وسكاكا"، وكانت القريات وطريف هما الأقل؛ مسجلتين بالترتيب 4 و5 درجات مئوية.
وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات؛ التابع للهيئة، إن تبوك سجّلت 6 درجات مئوية، فيما سجّل كل من سكاكا وعرعر 8 درجات مئوية.