مالك محطة الداير: خطأ في التفريغ .. وأتكفل بإصلاح السيارات المتضرّرة

قال: العامل أخطأ ولم يستشر المختصين .. وكل ما تضرّر 7 سيارات

أوضح مالك محطة الوقود التي تسبّبت في عطل مركبات عدة، مساء أمس، بمحافظة الداير بني مالك، أن السبب كان في تفريغ كمية قليلة من الديزل في خزان البنزين (91)، عن طريق أحد العمال بالخطأ، مقدماً اعتذاره للمتضرّرين، ومعلناً تكفله بإصلاح جميع المركبات المتضرّرة.

وتفصيلاً؛ قال مالك المحطة لـ "سبق": ‏‎إن الخطأ يعود إلى تفريغ كمية قليلة من الديزل في الخزان الخاص بالبنزين (91) من أحد العمال، علماً أنّ مَن قام بذلك ليس من اختصاصه، وقام بعمله دون أن يبلغ عمّال المحطة المتخصصين.

وأضاف: السيارات التي تأثرت لم تكن بالعشرات، بل كانت (7) سيارات، وأتكفل بإصلاحها جميعاً، مع اعتذاري الشديد لأصحاب تلك المركبات.

وأبان في حديثه بأن كل التفاصيل السابقة التي ذكرها لـ "سبق"، مثبّتة بمحاضر من شرطة بني مالك، بحضور مندوب وزارة التجارة، مبيناً أن محطة الوقود التي يملكها، هي من أقدم المحطات في بني مالك، وأنّ أغلب الدوائر الحكومية والأمنية تتعامل معها.

وكانت "سبق" قد نشرت، مساء أمس، خبر تعطل مركبات أمام إحدى محطات الوقود بمحافظة الداير، بعد تعبئتها من وقود المحطة.