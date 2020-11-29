البرازيل تسجِّل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا

سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الآخر 1442 01:26 AM

إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا

البرازيل تسجِّل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

برازيليا

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سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة.

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البرازيل فيروس كورونا الجديد

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