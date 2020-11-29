البرازيل تسجِّل 51922 إصابة جديدة بكورونا و587 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6290272 والوفيات 172561 شخصًا

سجّلت البرازيل 51922 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و587 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إلى ارتفاع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 6290272 حالة، وعدد حالات الوفاة إلى 172561 حالة.