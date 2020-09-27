"الصحة": تسجيل 403 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 600 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333193 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 600 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317005 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4683 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11505 والحالات الحرجة 1032 حالة.