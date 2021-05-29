الصين تطلق مركبة شحن لإعادة تزويد محطتها الفضائية بالإمدادات

حملها الصاروخ "لونغ مارش-7 يو3"

أطلقت الصين، اليوم (السبت)، بنجاح مركبة شحن فضائية آلية لإعادة تزويد محطة فضاء بالإمدادات، وذلك في ثاني مهمة من سلسلة مهام مطلوبة لاستكمال أول محطة فضاء مدارية دائمة.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن المركبة "تيان تشو-2"، وهو اسم يعني "سفينة السماء"، انطلقت من خلال صاروخ "لونغ مارش-7 يو3" من مركز ونتشانغ لرحلات الفضاء على جزيرة هاينان بجنوب البلاد، وفقاً لـ"رويترز".