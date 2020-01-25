"الأرصاد" تنبِّه: موجة باردة على المدينة والقصيم وحائل وتبوك والشمالية والجوف

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة بمناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة المدينة المنورة تشهد موجة باردة، تشمل الحناكية والعلا. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة القصيم أيضًا موجة باردة، تشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وكذلك تشهد الحدود الشمالية موجة باردة، تشمل العويقلية ورفحاء وطريف وعرعر. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبّهت منطقة تبوك بأنها تشهد موجة باردة، تشمل البدع والوجه وأملج وتبوك وتيماء وحقل وضباء. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

وتشهد منطقة حائل موجة باردة، تشمل الحائط والشملي والشنان والسليمي والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.

ونبّهت الأرصاد منطقة الجوف بأنها تشهد أيضًا موجة باردة، تشمل القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح السبت، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح السبت.