استئصال زائدة دودية منفجرة لطفلة.. بالعلا

استغرقت الجراحة 45 دقيقة.. وتكللت بالنجاح

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا في إجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر ثمان سنوات جراء تعرضها لانفجار الزائدة الدودية.

وأوضح استشاري الجراحة بالمستشفى، الدكتور أبو بكر الأمين، أن الطفلة أحضرها ذووها إلى المستشفى وهي تعاني من آلام حادة في منطقة البطن وإرجاع وإسهال مستمر، مشيرًا إلى أنه على الفور تم إدخالها قسم الطوارئ، حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة.

وأضاف أنه قد تم إجراء عملية لإزالة الزائدة الدودية المنفجرة واستخراج الصديد المائي للتجويف البطني، مؤكدًا على أن العملية استغرقت 45 دقيقة وتكللت بالنجاح، وتتمتع المريضة بصحة جيده بعد استكمال الإجراءات العلاجية.