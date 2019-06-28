شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"

أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.

محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440 06:55 AM

شاهد.. ولي العهد في حديث وديٍّ باسِمٍ مع الرئيس الروسي "بوتين"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت صور التقطتها عدسات الكاميرات، حديثًا وديًّا لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل انطلاق قمة العشرين في أوساكا اليابانية.

وبيّنت الصور أن الابتسامة كانت ظاهرة على وجهَي الرئيس الروسي وولي العهد في حديثهما.

وكانت قد انطلقت قبل قليل أعمال قمة العشرين؛ حيث يرأس الأمير محمد بن سلمان وفد المملكة المشاركة في قمة العشرين.

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محمد بن سلمان في اليابان جولة ولي العهد الآسيوية 2019 قمة قادة العشرين 2019

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