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لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالممتلكات

العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي

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ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .

وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .