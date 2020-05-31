العراق .. زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي

ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .
لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار بالممتلكات
ضرب زلزال بلغت قوته 3 ر5 درجات حسب مقياس ريختر اليوم أطراف بلدة مندلي بمحافظة ديالي, شمال شرقي بغداد .
وأفادت وزارة النقل العراقية في بيان، أن الزلزال الذي سجلته المراصد الزلزالية التابعة للوزارة، لم يسجل وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات، إلا أن مواطني المنطقة شعروا به .