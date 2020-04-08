سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوماً بدءاً من الجمعة

من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة لمواجهة كورونا

أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة.

وقالت اللجنة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان: يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020م وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل 2020م.

وأشارت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441 04:04 PM

من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة لمواجهة كورونا

سلطنة عمان تغلق مسقط لمدة 12 يوماً بدءاً من الجمعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان عن إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكم والسيطرة.

وقالت اللجنة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لمركز الأخبار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان: يبدأ التطبيق اعتباراً من الساعة 10 من صباح يوم الجمعة 10 أبريل 2020م وحتى الساعة 10 من صباح الأربعاء 22 أبريل 2020م.

وأشارت اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا المستجد إلى استمرار نقاط التحكم والسيطرة بجميع محافظات السلطنة.

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