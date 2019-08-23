محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته

خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة

قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

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23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440 11:13 PM

خلال زيارة لمنزل ذوي الفقيدة

محافظ جدة يعزي "بالخيور" في وفاة والدته

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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قدَّم محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة للمدير العام لفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، السفير جمال بالخيور، في وفاة والدته .

جاء ذلك خلال زيارته منزل ذوي الفقيدة، وتقديم واجب العزاء سائلاً المولى أن يغفر للفقيدة، وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

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