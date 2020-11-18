"الصحة": تسجيل 290 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 411 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020، تسجيل 290 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 354208 حالة .



وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 411 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 341515 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5710 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6983 والحالات الحرجة 808 حالة.