"ناشي المطيري" يحتفل بعقد قرانه

احتفل المصور الفوتوغرافي أحمد بن ناشي سالم المطيري، بعقد قرانه على كريمة مفرح بن سالم المطيري.

وأقيم بهذه المناسبة، حفل مصغّر بحضور عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء؛ سائلين الله العلي القدير أن يبارك لهم، وأن يُتمم زواجهم وفرحتهم، وأن يجمع بينهما في خير.