اختتام التمرين التعبوي المشترك "أمن الخليج العربي 2" في دبي

بحضور وزير الداخلية ورعاية نائب رئيس الإمارات

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم حفل ختام التمرين التعبوي المشترك " تمرين أمن الخليج العربي 2 "، الذي أقيم في دبي وشهده الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأصحاب السمو ووزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين.

وقد شهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عدداً من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو ووزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك، قد زاروا في وقت سابق اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) في مدينة دبي، حيث كان في استقبالهم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.

واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة، وعرض حول ما يحتويه معرض إكسبو 2020 والمشاركات الدولية فيه.