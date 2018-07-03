إلى "المفروشة" هرباً.. هذا ما جناه أهالي "دويرة القويعية" من انقطاع الكهرباء

معاناة بدأت منذ "رمضان" وتتواصل.. المناشدات والشكاوى تتوالى ولا حـل جذرياً

بعد أن استنفد أهالي بلدة الدويرة بمحافظة القويعية جميع وسائل الإبلاغ عن الأعطال والانقطاعات، ناشد عدد من أهالي بلدة الدويرة المسؤولين بشركة كهرباء المنطقة الوسطى لإيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وضعف الجهد الذي تشهده البلدة بشكل شبه يومي.

وذكر أهالي البلدة لـ"سبق" أن ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي بدأت منذ شهر رمضان، وزادت حدّتها مع ارتفاع درجات الحرارة وقالوا إنهم أبلغوا الشركة أكثر من مرة على رقم الأعطال والشكاوى (933)، وكذلك زاروا المسؤول في شركة كهرباء القويعية دون جدوى؛ حيث لا تزال انقطاعات التيار وضعف الجهد مستمرة بشكل شبه يومي، يستمر لساعات، ما تسبب في تحمّل المواطن -بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الفواتير- تكلفة إصلاح الأجهزة الكهربائية المنزلية التي يتسبب انقطاع الكهرباء وضعف الجهد في تلفها.

وأكد الأهالي أيضاً أن العديد منهم باتوا يلجأون بعائلاتهم إلى الشقق المفروشة بالمناطق المجاورة؛ هرباً من حرارة البيوت والعطل المستمر، وطالب الأهالي المسؤولين بالعمل على إيجاد حلول عاجلة لكهرباء البلدة.