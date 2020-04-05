المسحل: الحمد لله.. نتيجة فحص "كورونا" سلبية

كان قد تعرَّض للإصابة إثر عودته من لندن

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاتم المسحل، نائب رئيس نادي الاتفاق، أمس السبت خلو جسمه من فيروس كورونا، وسيخضع إلى فحص نهائي يوم الخميس المقبل، يتحدد على ضوئه مدى إمكانية الخروج من العزل الطبي.

وكتب المسحل تغريدة: "الحمد لله؛ نتيجة عينة يوم ٦ شعبان (سلبية)، وتعني خلو الجسم من كورونا. بانتظار نتائج فحص يوم الخميس، وفي حال كانت سليمة تعني الشفاء بإذن الله".

‏وكان المسحل قد تعرَّض للإصابة بالفيروس في 22 مارس بعد عودته من لندن.