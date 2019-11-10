سبق في أسبوع .. ترحيب عالمي باتفاق الرياض وجهود أمنية بارزة والموسيقى والمسرح في تعليمنا

أردوغان يهين تميم .. وبومبيو يحذر إيران وكشف علاقة تركيا بداعش.. وتفاعل العصمة بيد المرأة

شهد الأسبوع الماضي، عددًا من الأحداث المحلية والإقليمية والدولية، وكان أبرزها كلمة ولي العهد أثناء توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية ‫خادم الحرمين الشريفين –الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وقيادة سمو‫ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، للتوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وقد شهد الاتفاق ترحيبًا على المستوى العالمي والعربي والإسلامي.

كما شهد الأسبوع الماضي تحذيرًا لإيران من وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو من مغبة خطوات التصعيد النووي، التي تقوم به في الآونة الأخيرة، كما شهد الأسبوع رصد وكالة عالمية إهانة أردوغان لأمير قطر وعلى المستوى المحلي برزت قضية ملف مهاجم نادٍ عاصمي للنيابة العامة بسبب اعتدائه لفظيًا على موظفة مطار وعدد من الوقائع التي رصدتها "سبق" في هذا التقرير الأسبوعي.

اتفاق الرياض

ألقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كلمة عند توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، في قصر اليمامة، بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأكد ولي العهد في كلمته أثناء توقيع "اتفاق الرياض" أن اتفاق الرياض خطوة نحو الحل السياسي، وإنهاء الحرب في اليمن، وقال سموه: "نثق بأن حكمة أبناء اليمن تسمو فوق كل التحديات".

https://sabq.org/nNhcbd

https://sabq.org/2fTCdQ

بومبيو يحذر إيران

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو من مغبة خطوات التصعيد النووي، التي تقوم بها إيران في الآونة الأخيرة، مشددًا على أنها تثير قلقًا يجب أن يحرك كل الدول لزيادة الضغوط عليها، وذلك بعدما استأنفت طهران تخصيب اليورانيوم في إحدى منشآتها النووية.

https://sabq.org/sHmTbV

مهاجم نادٍ عاصمي للنيابة العامة

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن شرطة منطقة الرياض أحالت ملف قضية ادعاء لفظي متهم بها مهاجم عربي بأحد أندية العاصمة الرياض للنيابة العامة.

https://sabq.org/vPpkZ6

"كيف أهان "أردوغان" "تميم"

أثار تقرير صحيفة "ديلي صباح" التركية المقربة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي حذرت فيه من خطر "انهيار التحالف" بين أنقرة والدوحة، تفاعلاً واسعًا بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبرز وسم "أردوغان يهين قطر" بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير؛ حيث ذكرت الصحيفة في تقريرها أن "هذا التحالف، الذي يبدو أنه لا يتزعزع، أصبح اليوم تحت تهديد من داخله."

https://sabq.org/8gBnNw

الموسيقى والمسرح في تعليمنا

أعلن وزير الثقافة من خلال تغريدة بثها على حسابه في "تويتر"؛ عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في التعليم، كاشفًا عن دخول الموسيقى والمسرح والفنون في التعليم، وذلك عقب لقائه وزير التعليم.

https://sabq.org/gwLksH

علاقة تركيا بداعش

أكد مكان مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قرب الحدود التركية، وفي منطقة داخل سوريا يوجد لتركيا حضور عسكري ملموس فيها؛ شبهات بشأن علاقة أنقرة بالتنظيم الإرهابي.

https://sabq.org/LtfSFz

العصمة بيد المرأة

تفاعل عدد من المواطنين مع هاشتاق #جواز_العصمة_بيد_المرأة ما بين مؤيد ورافض للفكرة، وأكد ‏الشيخ عبدالله المنيع، أنه يجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها، مبينًا أنه في حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم.

https://sabq.org/z9pDX6

جهّزوا الملابس الشتوية

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني أن الحالة الماطرة الجديدة تبدأ من ليلة الجمعة "أمس"، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، وتشمل عدة مناطق.

https://sabq.org/JWzyNk

امرأة تدير مصنع خمور

أطاحت الدوريات السرية بدوريات الأمن بمنطقة الرياض بامرأة من الجنسية الإفريقية؛ تدير مصنعًا للخمور، وتقوم بترويجها، وذلك عبر أحد المنازل بحي طويق جنوب العاصمة.

https://sabq.org/q8TDmx

جهود أمنية تنفرد بنشرها "سبق"

انفردت صحيفة سبق خلال الأسبوع الماضي بنشر جهود رجال الأمن في كل المناطق والتي تمكنوا من ضبط متهمين في قضايا مختلفة شكلت رأيًا عامًا في السعودية بعد تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي من بين تلك القضايا القبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يقومان بتصرفات شاذة في إحدى المركبات بطريق عام، وضبط شاب رَشّ رغوة الثلج على فتيات في تبوك ، وعلى شاب اعتدى على عامل مغسلة ، والقبض على سارقي موظف في برنامج توصيل.

https://sabq.org/C5YMry

https://sabq.org/5gn4ZD

https://sabq.org/Kwv9Dz

https://sabq.org/yStQD3

"أعطيك مخمس" صفعة ولي أمر لمعلم!

أكّد "تعليم الباحة" تشكيل لجنة لزيارة المدرسة التي اعتدى فيها ولي أمر على معلم، والتحقّق من مُلابسات ما حدث وإكمال اللازم عبر القنوات النظامية.

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وفاة سائق حافلة مدرسية في الطريق.. وطالبان ينقذان الموقف

أسهم طالبان بمتوسطة محمد بن مسلمة بمحافظة تيماء في تفادي كارثة محتملة؛ وذلك بتعديلهما مسار حافلة مدرسية، وإيقافها بعد وفاة قائدها أثناء نقلهما للمدرسة.

https://sabq.org/YQ6zvP

https://sabq.org/LK3sNg

تفاصيل نظام الجامعات الجديد

نشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، تفاصيل نظام الجامعات الجديد الذي أقرّه مجلس الوزراء، ويتكون النظام على 58 مادة، فيما تقرر البدء بالعمل بالنظام بعد 6 أشهر من تاريخ اليوم.

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