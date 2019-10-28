ولي العهد يعقد اجتماعًا مع رئيس الاتحاد السويسري لاستعراض التعاون والفرص الواعدة

بحثا عددًا من المسائل والمستجدات على المستويَيْن الإقليمي والدولي

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم اجتماعًا مع فخامة الرئيس أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون السعودي - السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويَيْن الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث أحمد الخطيب، ونائب رئيس البعثة بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا الدكتور فرحان الفرحان، ورئيسة مجلس إدارة السوق المالية السعودية سارة السحيمي.

كما حضره من الجانب السويسري وزير الدولة للشؤون المالية الدولية دانييلا شتوفيل، وسفير سويسرا لدى السعودية الدكتور اندرياس شالر، ومديرة إدارة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية السفيرة مايا تيسافي، والمستشارة الدبلوماسية لوزير المالية السيدة ألكسندرا باومان، ومدير رابطة المصرفيين السويسريين السيد هيربرت غوتشاين، ومدير إدارة الثروات لدى شرق أوروبا والشرق الأوسط للشؤون المالية الدولية السيد علي جانودي، ومدير مصرف مقاطعة جنيف بليز غوتشين، والمدير التنفيذي للبورصة السويسرية السيد يوهانيس دجسيلهوف.