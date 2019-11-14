





3

ضمن مشروع قانون يحتاج إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ

ألمانيا تجرم تصوير النساء من تحت التنورة.. وهذه هي العقوبة

في خطوة إيجابية أقرت الحكومة الألمانية، اليوم تجريم التقاط صور للنساء من أسفل التنورة، ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة البرلمان حتى يدخل حيز التنفيذ.



وبحسب القرار، سيتم تشديد العقوبة بحق من يستخدم الهواتف الذكية وعصي الصور الذاتية (السيلفي) في التقاط صور فوتوغرافية أو فيديوهات للنساء من تحت التنورة أثناء وقوفهن على الدرج الكهربائي، أو درج المنازل أو المشي في الشوارع، وينطبق القرار كذلك على من يلتقط صورًا أو فيديوهات تبرز صورًا خاصة للنساء دون إرادتهن.



وفي هذا الإطار قالت وزيرة العدل، الألمانية كريستين لامبرشت بحسب ما ذكرته روسيا اليوم إن "تصوير امرأة من تحت التنورة أو من فتحة الصدر يعد خرقًا مهينًا وغير مبرر لخصوصيتها".



وأضافت أن هذه الصور غالبًا ما يتم مشاطرتها على مجموعات الدردشة أو حتى تسويقها تجاريًا، خاصة وأن تصوير امرأة من تحت التنورة يعد في ألمانيا مخالفًا للنظام، لكن لا تتم معاملته كجريمة إلا إذا مس الجاني المجني عليها أو تعرض لها بالشتم أو الإهانة.